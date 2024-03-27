NASA запустит ракеты во время солнечного затмения

Зондирующие ракеты «APEP» будут запущены с космодрома Уоллопс в штате Вирджиния с целью изучения возмущений в ионосфере, вызванных затмением Солнца. Ракеты ранее успешно запускались и восстанавливались во время солнечного затмения в октябре 2023 года.

Ракеты будут запущены за 45 минут до, во время и за 45 минут после пика локального затмения для сбора данных о влиянии внезапного исчезновения Солнца на ионосферу, что может повлиять на коммуникационные системы.

По словам лидирующего автора исследования, профессора физики инженерии из Университета Эмбри-Ридл во Флориде, понимание ионосферы и разработка моделей для прогнозирования возмущений имеют важное значение для обеспечения бесперебойной работы коммуникационных систем в мире, становящемся все более зависимым от связи.

Ракеты будут оснащены приборами для измерения заряженных и нейтральных частиц, а также окружающих электрических и магнитных полей. Данные с ракет позволят ученым улучшить существующие модели ионосферы и предсказать возможные возмущения в коммуникационных системах.