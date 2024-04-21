NASA запустит робособак Spirit на Луну для изучения ландшафта

С июня по август 2024 года исследователи отравятся в горы Mount Hood в штате Орегон для испытаний и обучения робособак Spirit. Учёные будут обучать системы хождению по горным вулканическим породам, покрытым ледниками.

Такой ландшафт похож на испещрённую низинами и холмами поверхность Луны. Такая работа с роботами необходима, потому что NASA в будущем намерено отправить робопсов и других роботов на Луну.

На 2025 год назначен очередной раунд испытаний на местности, также максимально приближённой к лунной: Spirit будут совершенствоваться на дюнах в Уайт-Сэндс, в штате Нью-Мексико.

Робот Spirit состоит из головы-камеры, корпуса с чипом, блоком микросхем, операционной системой, работающей на ИИ-алгоритмах, и четырёх ног, которые «чувствуют» мельчайшие неровности поверхности по принципу проверки крепости льда человеком, когда на лёд надавливают ногой. Всё это необходимо в условиях беспилотных исследований на Луне, которые как раз будут проводить «стаи робособак».

«Мы довольно рано поняли, что ножной робот способен взаимодействовать с почвой так, как не могут колёса. Это взаимодействие — не только мобильность, но и изучение и понимание окружающей среды в режиме реального времени, — заявил главный исследователь проекта LASSIE Дуглас Джеролмак, профессор наук о Земле и планетах Пенсильванского университета.