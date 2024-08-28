NASA завершила испытания солнечных панелей для нового телескопа

Опубликовано 28 августа 2024, 06:451 мин.
NASA завершила испытания солнечных панелей для нового телескопаNancy Grace Roman
Команда NASA завершила успешные испытания солнечных панелей для космического телескопа Nancy Grace Roman. Эти панели будут питать и защищать телескоп от солнечного света, обеспечивая его работу в космосе. Испытания проводились в вакуумной камере, которая имитировала условия, в которых телескоп будет находиться в космосе.
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Ученые экономят значительное количество времени и денег, используя две версии панелей, потому что они могут провести много предварительных испытаний на запасной версии, продолжая работу с летной версией.
Весной следующего года летная версия солнечных панелей будет установлена на космическом аппарате Roman. Затем весь космический аппарат пройдет тщательные испытания, чтобы убедиться, что он выдержит запуск и будет работать как ожидается в космосе.
Телескоп Roman является одним из самых амбициозных проектов NASA в области астрономии. Он позволит ученым изучать темную материю, темную энергию и другие загадки Вселенной.