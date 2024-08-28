NASA завершила испытания солнечных панелей для нового телескопа

Ученые экономят значительное количество времени и денег, используя две версии панелей, потому что они могут провести много предварительных испытаний на запасной версии, продолжая работу с летной версией.

Весной следующего года летная версия солнечных панелей будет установлена на космическом аппарате Roman. Затем весь космический аппарат пройдет тщательные испытания, чтобы убедиться, что он выдержит запуск и будет работать как ожидается в космосе.

Телескоп Roman является одним из самых амбициозных проектов NASA в области астрономии. Он позволит ученым изучать темную материю, темную энергию и другие загадки Вселенной.