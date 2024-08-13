NASA завершила ключевые испытания бесшумного сверхзвукового самолета X-59

Его цель — собрать звуковые данные для миссии Quesst от NASA, которая может открыть путь для коммерческих сверхзвуковых полетов в будущем.

Из-за уникального дизайна X-59 инженерная команда тщательно прогнозирует каждый аспект работы самолета до его первого полета, включая поведение фюзеляжа, крыльев и управляющих поверхностей. Для этого проводятся наземные испытания, которые помогают валидации разработанных моделей.

По словам старшего научного сотрудника NASA Уолта Силвы, испытания показывают не только структурную прочность самолета, но и какие нагрузки он выдержит в воздухе. С 2022 по 2024 год инженеры собрали данные о силах, которые самолет будет испытывать, и возможных эффектах вибраций.

После завершения структурных испытаний и установки катапультного кресла X-59 перейдет к запуску двигателей для наземных тестов, проверке авионики и системы проводки на электромагнитные помехи.