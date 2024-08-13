Наука и технологии
Опубликовано 13 августа 2024, 22:40
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NASA завершила ключевые испытания бесшумного сверхзвукового самолета X-59

Подготовка к первому полету идет полным ходом
Команда, занимающаяся подготовкой сверхзвукового самолета X-59 для NASA, успешно завершила серию критических структурных испытаний и проверок. X-59 — это экспериментальный самолет, который должен летать быстрее звука без громкого звукового удара.
NASA завершила ключевые испытания бесшумного сверхзвукового самолета X-59

© Ferra.ru

Его цель — собрать звуковые данные для миссии Quesst от NASA, которая может открыть путь для коммерческих сверхзвуковых полетов в будущем.

Из-за уникального дизайна X-59 инженерная команда тщательно прогнозирует каждый аспект работы самолета до его первого полета, включая поведение фюзеляжа, крыльев и управляющих поверхностей. Для этого проводятся наземные испытания, которые помогают валидации разработанных моделей.

По словам старшего научного сотрудника NASA Уолта Силвы, испытания показывают не только структурную прочность самолета, но и какие нагрузки он выдержит в воздухе. С 2022 по 2024 год инженеры собрали данные о силах, которые самолет будет испытывать, и возможных эффектах вибраций.

После завершения структурных испытаний и установки катапультного кресла X-59 перейдет к запуску двигателей для наземных тестов, проверке авионики и системы проводки на электромагнитные помехи.

NASA завершила ключевые испытания бесшумного сверхзвукового самолета X-59
© Lockheed Martin
Источник:NASA
Автор:Булат Кармак
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