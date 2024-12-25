Наука и технологии
Опубликовано 25 декабря 2024, 10:30
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NASA завершила первый этап тестирования луноходов для миссии Artemis

Тесты позволят усовершенствовать технику для работы на Луне
NASA завершила первый этап тестирования луноходов, которые будут использоваться в рамках миссии Artemis. Эти машины помогут астронавтам работать на южном полюсе Луны, исследуя ее поверхность с помощью новых скафандров и роботов.
NASA завершила первый этап тестирования луноходов для миссии Artemis

© Ferra.ru

На этом этапе было протестировано три лунохода, разработанных коммерческими компаниями Intuitive Machines, Lunar Outpost и Venturi Astrolab. Тестирование прошло в испытательном центре NASA в Хьюстоне, где инженеры и астронавты оценили функциональность этих машин.

Для того чтобы создать условия, аналогичные лунной гравитации, луноходы тестировались в специальной системе ARGOS, которая позволяет имитировать пониженное гравитационное воздействие. Во время тестов астронавты в скафандрах выполняли различные задачи, такие как использование научных инструментов и взаимодействие с устройствами управления луноходов. Также проводились экстренные учения, где проверялась способность луноходов эвакуировать экипаж в случае непредвиденных ситуаций.

Эти тесты позволили выявить ключевые моменты для улучшения конструкции. Команды разработчиков получат отзывы от NASA, чтобы доработать свои модели в зависимости от полученных данных.

NASA завершила первый этап тестирования луноходов для миссии Artemis

© NASA/Bill Stafford

Источник:NASA
Автор:Булат Кармак
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