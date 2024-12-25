NASA завершила первый этап тестирования луноходов для миссии Artemis

На этом этапе было протестировано три лунохода, разработанных коммерческими компаниями Intuitive Machines, Lunar Outpost и Venturi Astrolab. Тестирование прошло в испытательном центре NASA в Хьюстоне, где инженеры и астронавты оценили функциональность этих машин.

Для того чтобы создать условия, аналогичные лунной гравитации, луноходы тестировались в специальной системе ARGOS, которая позволяет имитировать пониженное гравитационное воздействие. Во время тестов астронавты в скафандрах выполняли различные задачи, такие как использование научных инструментов и взаимодействие с устройствами управления луноходов. Также проводились экстренные учения, где проверялась способность луноходов эвакуировать экипаж в случае непредвиденных ситуаций.

Эти тесты позволили выявить ключевые моменты для улучшения конструкции. Команды разработчиков получат отзывы от NASA, чтобы доработать свои модели в зависимости от полученных данных.