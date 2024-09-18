NASA завершило строительство космического аппарата для телескопа Роман

Как пояснила Джекки Таунсенд, заместитель руководителя проекта Роман в NASA, аппарат больше похож на дом на колесах, чем на автобус, так как выполняет множество функций, позволяющих телескопу достигать научных целей в космосе.

Основные задачи миссии включают изучение тёмной энергии, тёмной материи и экзопланет. Космический аппарат будет не только транспортировать телескоп, но и обеспечивать его электроэнергией, управлять данными и регулировать температуру.

Телекоммуникационные возможности аппарата впечатляют: он будет передавать 1,4 терабайта данных в день, что в 23 раза больше, чем у телескопа Хаббл.