NASA завершило строительство космического аппарата для телескопа Роман

Опубликовано 18 сентября 2024, 09:451 мин.
NASA завершило строительство космического аппарата для телескопа РоманОн будет передавать 1,4 терабайта данных в день
Космический аппарат, который доставит телескоп Роман от NASA на орбиту и обеспечит его работу, завершён после долгих лет строительства и тестирования. Теперь инженеры приступят к интеграции основных компонентов обсерватории, включая научные инструменты и сам телескоп.
Как пояснила Джекки Таунсенд, заместитель руководителя проекта Роман в NASA, аппарат больше похож на дом на колесах, чем на автобус, так как выполняет множество функций, позволяющих телескопу достигать научных целей в космосе.
Основные задачи миссии включают изучение тёмной энергии, тёмной материи и экзопланет. Космический аппарат будет не только транспортировать телескоп, но и обеспечивать его электроэнергией, управлять данными и регулировать температуру.
Телекоммуникационные возможности аппарата впечатляют: он будет передавать 1,4 терабайта данных в день, что в 23 раза больше, чем у телескопа Хаббл.