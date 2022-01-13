NASA заявила, что прошлый год был рекордно жарким

“Дело в том, что сейчас мы перешли в новый режим ... вероятно, это самое теплое десятилетие за многие, многие сотни, может быть, тысячи лет”, - заявил Гэвин Шмидт, директор Института космических исследований имени Годдарда НАСА.

В Европе стояла знойная жара. Показатель в 48,8 °C на Сицилии может побить европейский рекорд максимальной температуры, пока что это информация проверяется. В целом, по данным NOAA, июль 2021 года стал самым жарким месяцем, когда-либо зафиксированным людьми.

Помимо дискомфорта, жара нанесла серьезный урон населению. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, в результате экстремальной жары на Тихоокеанском северо-западе резко возросло число посещений отделений неотложной помощи. На севере страны ад практически уничтожил небольшой город Литтон в Британской Колумбии.

По словам NASA, в 2021 году температура могла бы быть еще выше, если бы не Ла-Нинья.

Небольшая справка: Ла-Нинья - это повторяющееся климатическое явление, характеризующееся более холодными, чем в среднем, водами в восточной экваториальной части Тихого океана, которое оказывает влияние на погодные условия во всем мире