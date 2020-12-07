NASA заявила о планах запустить спутники на орбиту Марса

Представители компании заявили, что подобный подход может оказаться полезным при поиске льда под поверхностного Марса, который намечен на 2030 год, передает Spacenews. Расходы на запуск и развитие проекта планируется “отбить” при помощи коммерческих услуг, которые спутники также будут предоставлять.

В числе последних могут оказаться услуги, которые NASA будет предоставлять людям на поверхности планеты. К сожалению, никакой более-менее точной информации на этот счет агентство так и не предоставило.

Напомним, что совсем недавно основатель SpaceX Илон Маск заявил, что хотел бы быть похоронен на Марсе после смерти.