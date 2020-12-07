Наука и технологии
Сегодня 07:30
NASA заявила о планах запустить спутники на орбиту Марса
Которые в дальнейшем также могут быть использованы для коммерции
NASA заявила о новых планах на Марс. Американское космическое агентство намерено запустить на орбиту красной планеты собственные спутники, которые обеспечивали бы связь между ней и Землей.
Представители компании заявили, что подобный подход может оказаться полезным при поиске льда под поверхностного Марса, который намечен на 2030 год, передает Spacenews. Расходы на запуск и развитие проекта планируется “отбить” при помощи коммерческих услуг, которые спутники также будут предоставлять.
В числе последних могут оказаться услуги, которые NASA будет предоставлять людям на поверхности планеты. К сожалению, никакой более-менее точной информации на этот счет агентство так и не предоставило.
Напомним, что совсем недавно основатель SpaceX Илон Маск заявил, что хотел бы быть похоронен на Марсе после смерти.