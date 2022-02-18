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Насекомые оказались продуктом, которым можно заменить мясо

С диетическим белком
Врач-диетолог директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал, что насекомые могут заменить привычное человеку мясо без потерь для организма.
Насекомые оказались продуктом, которым можно заменить мясо

Специалист подчеркнул, что человек может употреблять насекомых вместо мяса в случае нехватки ресурсов, не из-за пользы, а по необходимости. Он отметил, что в таком белке мало жира, поэтому в диетическом отношении насекомые вполне могут заменить обычное мясо.

«У человека есть набор продуктов, которые он готов употреблять без отвращения. Но они у разных народов не совпадают. Например, мы едим ракообразных и находим их весьма деликатесными. Но это те же членистоногие, что и насекомые. Где-то так едят паукообразных, личинки насекомых или самих насекомых. В таком белке довольно мало жира. Может, это делает его более диетическим. Насекомые могут заменить мясо без потерь в диетическом плане», — объяснил Михаил Гинзбург.

Но всё же не стоит пытаться употреблять непривычную еду. Есть другие способы получения диетического белка. Например, это употребление мяса птицы или рыбы.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник: Ura.ru
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