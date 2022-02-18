Насекомые оказались продуктом, которым можно заменить мясо

Специалист подчеркнул, что человек может употреблять насекомых вместо мяса в случае нехватки ресурсов, не из-за пользы, а по необходимости. Он отметил, что в таком белке мало жира, поэтому в диетическом отношении насекомые вполне могут заменить обычное мясо.

«У человека есть набор продуктов, которые он готов употреблять без отвращения. Но они у разных народов не совпадают. Например, мы едим ракообразных и находим их весьма деликатесными. Но это те же членистоногие, что и насекомые. Где-то так едят паукообразных, личинки насекомых или самих насекомых. В таком белке довольно мало жира. Может, это делает его более диетическим. Насекомые могут заменить мясо без потерь в диетическом плане», — объяснил Михаил Гинзбург.

Но всё же не стоит пытаться употреблять непривычную еду. Есть другие способы получения диетического белка. Например, это употребление мяса птицы или рыбы.

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