Наш "Ответ": ВМФ России приняло на вооружение новый корабельный ракетный комплекс

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Наш "Ответ": ВМФ России приняло на вооружение новый корабельный ракетный комплексОфициального подтверждения еще нет
Источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что новейший корабельный противолодочный ракетный комплекс "Ответ" приняли на вооружение Военно-морского флота России.
Исходя из известной информации, комплекс "Ответ" состоит из противолодочной управляемой ракеты, стрельба которой ведется из универсальных пусковых установок 3С-14. Долетев до местонахождения цели ракета сбрасывает в воду торпеду, которая затем автономно осуществляет поиск подлодки противника, с помощью своей гидроакустической станции. При попытке поразить подводную цель, дальность полета ракеты может достигать 40 км.
Противолодочный комплекс "Ответ" принят на вооружение российского ВМФ. Уже в течение года он серийно поставляется на корабли флота
Источник в оборонно-промышленном комплексе
Источник ТАСС также сообщил, что в планах имеется увеличить дальность полета ракеты до 80 км.
Источник: ТАСС