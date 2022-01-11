Наш "Ответ": ВМФ России приняло на вооружение новый корабельный ракетный комплекс

Исходя из известной информации, комплекс "Ответ" состоит из противолодочной управляемой ракеты, стрельба которой ведется из универсальных пусковых установок 3С-14. Долетев до местонахождения цели ракета сбрасывает в воду торпеду, которая затем автономно осуществляет поиск подлодки противника, с помощью своей гидроакустической станции. При попытке поразить подводную цель, дальность полета ракеты может достигать 40 км.