Нашу Галактику «Млечный путь» назвали «экстраординарно бедной»

Оказалось, что структура «Млечного Пути» отличается от представлений учёных.

Прежде всего, скорость вращения звёзд в её диске не соответствует наблюдениям в других галактиках. В то время как большинство из них имеют ускоренное вращение на своих краях, «Млечный Путь» этого не демонстрирует.

Данное открытие вызывает вопросы о природе тёмной материи и её распределении в нашей Галактике.

Ещё одно удивительное открытие касается её массы. Она составляет примерно 200 млрд масс Солнца, что в пять раз меньше, чем предыдущие оценки. Это делает «Млечный Путь» экстраординарно бедной по сравнению с себе подобными.