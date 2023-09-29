07:37, 29 сентября 2023
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Нашу Галактику «Млечный путь» назвали «экстраординарно бедной»Но так ли это на самом деле?
Свежие исследования, проведённые при помощи космического телескопа «Гайя», привели к поразительным открытиям относительно нашей Галактики.
Оказалось, что структура «Млечного Пути» отличается от представлений учёных.
Прежде всего, скорость вращения звёзд в её диске не соответствует наблюдениям в других галактиках. В то время как большинство из них имеют ускоренное вращение на своих краях, «Млечный Путь» этого не демонстрирует.
Данное открытие вызывает вопросы о природе тёмной материи и её распределении в нашей Галактике.
Ещё одно удивительное открытие касается её массы. Она составляет примерно 200 млрд масс Солнца, что в пять раз меньше, чем предыдущие оценки. Это делает «Млечный Путь» экстраординарно бедной по сравнению с себе подобными.