Нашумевшая нейросеть ChatGPT научится создавать видео

Нашумевшая нейросеть ChatGPT научится создавать видеоПричём сделать это можно будет со смартфона
По данным источников, близких к Microsoft, редмондская компания планирует уже в ближайшие недели включить новейшую нейросетевую модель OpenAI, известную как GPT-4, в свою поисковую систему Bing.
Фото: Mashable
Немало экспертов уже высказывают мнение, что этот шаг может стать серьёзным вызовом доминированию Google в области поиска. Ожидается, что поисковик на базе столь продвинутого ИИ будет отвечать заметно быстрее и давать более человекоподобные и подробные ответы.
Не менее интересны и планы самой OpenAI на ставшую внезапно сверхпопулярной ChatGPT. Оказывается, разработчики намерены выпустить мобильное приложение для взаимодействия с нейросетью. При этом в нём же можно будет генерировать изображения с помощью Dall-E и создавать видео.
Напомним, что уже не первую неделю в Сети ходят разговоры о том, что включение программного обеспечения OpenAI в продукты Microsoft вызовет новую конкуренцию в области интернет-поиска. В последний раз подобное происходило в начале XXI века, когда Google превзошла Yahoo.