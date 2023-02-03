Нашумевшая нейросеть ChatGPT научится создавать видео

Немало экспертов уже высказывают мнение, что этот шаг может стать серьёзным вызовом доминированию Google в области поиска. Ожидается, что поисковик на базе столь продвинутого ИИ будет отвечать заметно быстрее и давать более человекоподобные и подробные ответы.

Не менее интересны и планы самой OpenAI на ставшую внезапно сверхпопулярной ChatGPT. Оказывается, разработчики намерены выпустить мобильное приложение для взаимодействия с нейросетью. При этом в нём же можно будет генерировать изображения с помощью Dall-E и создавать видео.

Напомним, что уже не первую неделю в Сети ходят разговоры о том, что включение программного обеспечения OpenAI в продукты Microsoft вызовет новую конкуренцию в области интернет-поиска. В последний раз подобное происходило в начале XXI века, когда Google превзошла Yahoo.