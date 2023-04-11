Насколько банки повысили цены на услугу SMS-оповещения с 2018 года

Аналитика основана на стандартной плате за услугу SMS-оповещения. Выяснилось, что за 5 лет — с 2018 года по апрель 2023 — у «Россельхозбанка» и Сбера рост платы за услугу составил 17%, у МТС Банка — 18%, у «СМП Банка» и банка «Санкт-Петербург» за пять лет тарифы выросли на 27% и 29%.

Самые высокий рост цен зафиксирован у банка «Россия» — 230%, «Росбанка» — 116%, МКБ — 98%, «Газпромбанка» — 68% и «Открытия» — 68%. В среднем банки за 5 лет подняли цены на 53,7%.

Но самый высокий прирост цены на услугу SMS-оповещения зафиксирован у «Райффайзенбанка» — 232%. В таком случае процент повышения цен суммарно — 67,3%.