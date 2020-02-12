Насколько больше люди тратят в магазинах с поддержкой Apple Pay и Google Pay

По итогу оказалось, что в среднем люди, при бесконтактной оплате, в 5 раз больше тратят в онлайн-магазинах одежды и обуви, в 3 раза увеличиваются их траты на сайтах со строительными услугами, а также почти вдвое на сервисах по бронированию гостиниц. При этом представители Яндекс.Кассы также рассказали, что самый большой оборот среди российских сайтов, подключенных к сервису, был у интернет-магазинов электроники и бытовой техники.

Отметим, что в рамках проведенного исследования были учтены платежи на сайтах и в приложениях, которые работают непосредственно с Яндекс.Кассой. При этом сравнивались различные данные за 2019 год об оплате через такие платежные сервисы как Apple Pay, Google Pay и прочие.