Насколько чаще россиян будут атаковать хакеры в 2022 году

Способствовать кибератакам будет текущая политическая ситуация в мире. Угроза исходит от интернет-хактивистов, которые состоят во множестве групп в Telegram — их обучают и указывают цели. И, судя по количеству атак в первом полугодии 2022 года, их количество в дальнейшем увеличится в 30 раз. В основном это будут DDoS-атаки.

Также эксперты изучили время атак, в среднем они длились 7 часов. Их продолжительность также увеличится в десятки раз, уже сейчас многие длятся несколько дней и более.

«В этом году мы наблюдаем настоящую кибервойну, и её масштабы будут только нарастать. Самое плохое заключается в том, что даже когда эта буря стихнет, огромное количество человек будут обучены запускать DDoS-атаки и будут иметь инструменты для их проведения», — отметил CEO и сооснователь StormWall Рамиль Хантимиров.