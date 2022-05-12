Насколько чаще россиян стали атаковать хакеры после событий на Украине

Отмечается, что в основном используются вирусы-шифровальщики, которые зашифровывают данные в системе и блокируют доступ к ним пользователей. За расшифровку хакеры требуют деньги.

Число атак увеличилось в 3 раза. При этом атакующие выступают «за Россию» или «за Украину». Также отмечается, что хакеры начали собирать вирусы-шифровальщики в единые платформы, чтобы нанести урон как можно большему количеству систем одним и тем же ПО.

«Вскоре после начала конфликта некоторые группы вымогателей перешли на одну из сторон, в результате появились атаки, проводимые в поддержку России или Украины»,— сообщил эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов.

Как отметил представитель Group-IB Олег Скулкин, всерьёз выросло число атак, после которых публиковались на всеобщее обозрение выгруженные данные. Ранее такие методы в отношении России не использовались.