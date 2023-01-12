Насколько чаще россияне читают новости со смартфона в сравнении с компьютерами

Изучалось то, как россияне читали новости в 2022 году, на каких устройствах и по какому принципу выбирали источники. Выяснилось, что 77% респондентов заходят на сайты онлайн-СМИ каждые сутки, при этом 23% иногда не открывают медиа. Среди тех, кто всегда читает новости, 26% делают это 1-2 раза в день, 19% — утром, в обед и вечером, ещё у 19% сайты открыты постоянно, 13% мониторят заголовки каждый час.

В отношении устройств, самые используемые — смартфоны, ими для чтения новостей пользуются 42% опрошенных, 36% следят за событиями с домашнего компьютера или ноутбука. Среди участников опроса 18% используют рабочие десктоп-устройства, 4% читают новости с планшета.

Треть респондентов, 33%, потребляют новости через агрегаторы, также 33% важно личное отношение к конкретному медиа, 34% — репутация бренда (среди таких пользователей 18% учитывают биографии и известность журналистов, а 16% — историю издания).

В исследовании учитывались и предпочтения по рубрикам. В течение 2022 года россияне чаще всего читали новости политики — 64% участников опроса. Каждый десятый, 10%, отметил, что интересовался экономикой, бизнесом и финансами, 6% в основном читали «Новости своего города» и столько же, 6%, предпочитали «Происшествия». По 3% предпочли «Спорт» и «Путешествия», а развлекательные и лайфстайл-направления набрали суммарно 8%.