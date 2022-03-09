Насколько эффективен ионизатор воздуха для борьбы с коронавирусом

По её словам, нельзя однозначно утверждать, что ионизаторы полезны для борьбы с коронавирусом. В целом, да, они несут определённую пользу, высвобождая отрицательные ионы в воздух. После этого ионы прикрепляются к микрочастицам вредных паров. Затем отрицательные ионы дают частицам электрический заряд, заставляя их слипаться и приземляться на поверхности, в результате вирусные частицы легко очистить.

Как отметила Стрюкова, ионизаторы могут останавливать рост вирусов благодаря озону, который они вырабатывают, но доказательств их безусловной эффективности при коронавирусе нет.

В связи с этим врач посоветовала использовать для профилактики вирусов увлажнитель воздуха. «Это точно доказанный способ профилактики вирусных инфекций, увлажнения дыхательных путей. Если есть такая возможность, можно рассмотреть системы с дополнительной ионизацией воздуха», — отметила эксперт.

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