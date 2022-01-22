Насколько эффективна ингаляция водкой в борьбе с COVID-19

Прокомментировать последний метод решила директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. По словам эксперта, спирт хоть и обладает антисептическим эффектом, но он не способен убивать вирусы при вдыхании.

Более того, водка «убивает и слизистые клетки, и всё подряд». В то же время специалист отметила, что существует назальная форма вакцины от COVID-19. И уже она, в свою очередь, может быть эффективна благодаря вызывающему иммунный ответ компоненту.

Вместо вдыхания спирта, Попович посоветовала протирать им руки. Это будет куда более полезным действием, так как спирт обладает дезинфицирующим эффектом.