Насколько эффективна ингаляция водкой в борьбе с COVID-19

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Насколько эффективна ингаляция водкой в борьбе с COVID-19И чем опасна
Некоторое время назад стали появляться достаточно странные советы по борьбе с COVID-19. К таковым, например, можно отнести защиту от инфекции путём водочной ингаляции.
Прокомментировать последний метод решила директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. По словам эксперта, спирт хоть и обладает антисептическим эффектом, но он не способен убивать вирусы при вдыхании.
Более того, водка «убивает и слизистые клетки, и всё подряд». В то же время специалист отметила, что существует назальная форма вакцины от COVID-19. И уже она, в свою очередь, может быть эффективна благодаря вызывающему иммунный ответ компоненту.
Вместо вдыхания спирта, Попович посоветовала протирать им руки. Это будет куда более полезным действием, так как спирт обладает дезинфицирующим эффектом.
Источник: РБК