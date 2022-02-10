Насколько эффективно производить кислород на Марсе и на Луне

Требуемая дополнительная мощность была более скромной и составляла около 1%. Эти значения относятся только к небольшой испытательной камере, но демонстрируют, что снижение эффективности в условиях низкой гравитации необходимо учитывать при расчёте необходимой мощности или количества произведённого кислорода для системы, работающей на Луне или Марсе.