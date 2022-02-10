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Насколько эффективно производить кислород на Марсе и на Луне

И можно ли этот момент как-то улучшить
Учёные из Великобритании провели исследование, которое показало — насколько эффективно производить кислород при пониженной гравитации Луны и Марса.
Насколько эффективно производить кислород на Марсе и на Луне

Речь идёт о технологии получения кислорода путём электролиза. Как минимум в теории, при пониженной гравитации пузырьки газа могут дольше оставаться на поверхности электрода и создавать резистивный слой. Это, в свою очередь, может заметно снижать эффективность производства кислорода.

Насколько эффективно производить кислород на Марсе и на Луне

Но эксперименты, проведённые специалистами, показали, что электрохимическая ячейка будет производить кислорода на 11% меньше на Луне и на 6% меньше на Марсе. При этом упавшую эффективность предлагается компенсировать с помощью повышения рабочего потенциала электродов.

Требуемая дополнительная мощность была более скромной и составляла около 1%. Эти значения относятся только к небольшой испытательной камере, но демонстрируют, что снижение эффективности в условиях низкой гравитации необходимо учитывать при расчёте необходимой мощности или количества произведённого кислорода для системы, работающей на Луне или Марсе.

Гюнтер Джаст
Ведущий инженер проекта
Источник: Nature Communications
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