Насколько эффективно производить кислород на Марсе и на Луне

Насколько эффективно производить кислород на Марсе и на ЛунеИ можно ли этот момент как-то улучшить
Речь идёт о технологии получения кислорода путём электролиза. Как минимум в теории, при пониженной гравитации пузырьки газа могут дольше оставаться на поверхности электрода и создавать резистивный слой. Это, в свою очередь, может заметно снижать эффективность производства кислорода.
Но эксперименты, проведённые специалистами, показали, что электрохимическая ячейка будет производить кислорода на 11% меньше на Луне и на 6% меньше на Марсе. При этом упавшую эффективность предлагается компенсировать с помощью повышения рабочего потенциала электродов.
Требуемая дополнительная мощность была более скромной и составляла около 1%. Эти значения относятся только к небольшой испытательной камере, но демонстрируют, что снижение эффективности в условиях низкой гравитации необходимо учитывать при расчёте необходимой мощности или количества произведённого кислорода для системы, работающей на Луне или Марсе.