Насколько хорошо инструкторы из США подготовили украинский спецназ

Подготовка началась ещё в 2015 году. Её курирует наземное отделение ЦРУ на случай перехода текущей ситуации на востоке Украины в активную фазу боевых действий.

Информацию прокомментировал военный эксперт Иван Коновалов. По его словам, подготовкой украинского спецназа занимается не только ЦРУ, но и АНБ, и РУМО — Агентство национальной безопасности и Разведывательное управление министерства обороны США. В Украине, по мнению Коновалова, сейчас развёрнута большая инфраструктура ЦРУ и других спецслужб, инструкторы которых работают с украинскими военными.

При этом Коновалов отметил, что того спецназа, на который рассчитывает украинская сторона, подготовить американским специалистам всё равно не удастся. «Есть непреложное правило в подготовке элитных подразделений: если их готовят иностранные специалисты, то эти подразделения никогда не будут обладать высоким уровнем боевой подготовки. Поскольку мотивация, установка на собственные силы — это и есть создание спецназа любой национальной армии. А если этим занимаются иностранные специалисты, даже самые лучшие, никогда они создать спецназ для другой страны не смогут», — поделился мнением эксперт.