Наука и технологии
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Насколько обязательный вход на «Госуслуги» по SMS защитит от мошенников

Прокомментировал эксперт
Министр цифрового развития России Максут Шадаев на заседании комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи заявил, что подчинённое ему ведомство планирует сделать обязательным вход по SMS на портал «Госуслуг».
Насколько обязательный вход на «Госуслуги» по SMS защитит от мошенников

По мысли министра, такая мера защитит граждан от мошенников и киберпреступников. Будущее нововведение прокомментировал руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T. Hunter Игорь Бедеров. Как отметил эксперт, двухфакторная идентификация — актуальный и востребованный шаг, но технология подтверждения входа по SMS уже устарела и является уязвимой.

При необходимости злоумышленники могут перехватить SMS и даже перевыпустить SIM-карту жертвы. Лучше использовать специальное приложение-аутентификатор, которое при каждом входе на портал будет генерировать одноразовый код.

Также Бедеров посоветовал не сохранять в браузере пароль от портала «Госуслуг», а хранить его во внешнем менеджере паролей.

Источник: Известия
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