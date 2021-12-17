Насколько обязательный вход на «Госуслуги» по SMS защитит от мошенников

По мысли министра, такая мера защитит граждан от мошенников и киберпреступников. Будущее нововведение прокомментировал руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T. Hunter Игорь Бедеров. Как отметил эксперт, двухфакторная идентификация — актуальный и востребованный шаг, но технология подтверждения входа по SMS уже устарела и является уязвимой.

При необходимости злоумышленники могут перехватить SMS и даже перевыпустить SIM-карту жертвы. Лучше использовать специальное приложение-аутентификатор, которое при каждом входе на портал будет генерировать одноразовый код.

Также Бедеров посоветовал не сохранять в браузере пароль от портала «Госуслуг», а хранить его во внешнем менеджере паролей.