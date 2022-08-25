Насколько опасен новый штамм ВИЧ, обнаруженный на Кипре

Специалист отметил, что штаммообразование — непрерывный и естественный процесс. Происходить это будет и дальше. Новый штамм не опаснее, чем предыдущие.

Эксперт уточнил, что ВИЧ достаточно быстро и высоко мутирует. Как правило, передаётся половым путём через микротравмы. И пока люди не начнут соблюдать безопасность, продолжат заниматься незащищённым сексом с неизвестными партнёрами, болезнь будет преследовать.

Поэтому после ряда летних фестивалей, обострилась не только заболеваемость оспой обезьян, но и образовался новый штамм ВИЧ.

«Штаммообразование происходит постоянно, это справедливо не только для ковида, но и для любого другого вируса. В частности, для РНК-вирусов, которым — хоть он и ретро-вирус, но существует в виде РНК — является и ВИЧ», — подчеркнул Волчков.

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