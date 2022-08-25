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Насколько опасен новый штамм ВИЧ, обнаруженный на Кипре

Не больше, чем остальные
Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков рассказал, насколько опасен новый вирус ВИЧ, обнаруженный на Кипре.
Насколько опасен новый штамм ВИЧ, обнаруженный на Кипре

Специалист отметил, что штаммообразование — непрерывный и естественный процесс. Происходить это будет и дальше. Новый штамм не опаснее, чем предыдущие.

Эксперт уточнил, что ВИЧ достаточно быстро и высоко мутирует. Как правило, передаётся половым путём через микротравмы. И пока люди не начнут соблюдать безопасность, продолжат заниматься незащищённым сексом с неизвестными партнёрами, болезнь будет преследовать.

Поэтому после ряда летних фестивалей, обострилась не только заболеваемость оспой обезьян, но и образовался новый штамм ВИЧ.

«Штаммообразование происходит постоянно, это справедливо не только для ковида, но и для любого другого вируса. В частности, для РНК-вирусов, которым — хоть он и ретро-вирус, но существует в виде РНК — является и ВИЧ», — подчеркнул Волчков.

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