Насколько опасна для человека оспа обезьян

Насколько опасна для человека оспа обезьянВирусолог оценил риск болезни для людей
Эксперт сравнил опасность вируса оспы обезьян и коронавируса. По его словам, оспа обезьян находится на 10 месте среди прочих эпидемиологических опасностей, зато коронавирус — на 1 месте. Это говорит о том, что заражение оспой обезьян большого количества людей маловероятно, а коронавирус — серьёзная опасность: люди продолжают болеть, терять здоровье и умирать.
Аграновский уточнил, что вирус оспы обезьян не приспособлен к человеку, поэтому вряд ли может быть заражение множества людей. Вряд ли будет эпидемия, не говоря уже о пандемии.
Оспа обезьян в достаточно редких случаях передается человеку. Есть два штамма этого вируса. Один из них вызывает смертность около одного процента, а другой около 10 процентов. Но тут история в том, что эти вирусы достаточно плохо передаются человеку, они к нему не приспособлены. Отдельные случаи заражения возможны, но глобальной опасности, по моему мнению, не существует. Тут нет реальной опасности даже эпидемии, не говоря уже о пандемии.