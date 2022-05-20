Наука и технологии
Сегодня в 20:09
1 мин.

Насколько опасна для человека оспа обезьян

Вирусолог оценил риск болезни для людей
Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский рассказал, насколько опасен для человека вирус оспы обезьян.
Насколько опасна для человека оспа обезьян

Эксперт сравнил опасность вируса оспы обезьян и коронавируса. По его словам, оспа обезьян находится на 10 месте среди прочих эпидемиологических опасностей, зато коронавирус — на 1 месте. Это говорит о том, что заражение оспой обезьян большого количества людей маловероятно, а коронавирус — серьёзная опасность: люди продолжают болеть, терять здоровье и умирать.

Аграновский уточнил, что вирус оспы обезьян не приспособлен к человеку, поэтому вряд ли может быть заражение множества людей. Вряд ли будет эпидемия, не говоря уже о пандемии.

Оспа обезьян в достаточно редких случаях передается человеку. Есть два штамма этого вируса. Один из них вызывает смертность около одного процента, а другой около 10 процентов. Но тут история в том, что эти вирусы достаточно плохо передаются человеку, они к нему не приспособлены. Отдельные случаи заражения возможны, но глобальной опасности, по моему мнению, не существует. Тут нет реальной опасности даже эпидемии, не говоря уже о пандемии.

Алексей Аграновский
Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ
Новости партнеров
Новости партнеров