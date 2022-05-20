Насколько опасна для человека оспа обезьян

Эксперт сравнил опасность вируса оспы обезьян и коронавируса. По его словам, оспа обезьян находится на 10 месте среди прочих эпидемиологических опасностей, зато коронавирус — на 1 месте. Это говорит о том, что заражение оспой обезьян большого количества людей маловероятно, а коронавирус — серьёзная опасность: люди продолжают болеть, терять здоровье и умирать.

Аграновский уточнил, что вирус оспы обезьян не приспособлен к человеку, поэтому вряд ли может быть заражение множества людей. Вряд ли будет эпидемия, не говоря уже о пандемии.