Наука и технологии
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Насколько подорожают бытовая техника и электроника в России в 2022 г.И из-за чего
Издание “Известие”, ссылаясь на слова председателя Совета по развитию электронной коммерции Торгово-промышленной палаты РФ Алексея Федорова, сообщило о том, что в России уже в 2022 году может подорожать бытовая техника.
Так, по прогнозу эксперта, бытовая техника может вырасти в цене на 13–15%, электроинструменты — на 11%, а электроника — на 9%. Объясняется подорожание устройств новым запретом на экспорт всех видов лома и отходов с содержанием драгоценных металлов.
Дело в том, что из-за этого ограничения бизнес не сможет утилизировать свою продукцию по программе расширенной ответственности производителя. Это, в свою очередь, приведет к тому, что он будет вынужден тратиться на экологический сбор.
Причем отмечается, что начиная с этого года стоимость бытовой техники и электроники уже выросла на 10-15%.
Источник: Известия