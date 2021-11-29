Насколько подорожают бытовая техника и электроника в России в 2022 г.

Так, по прогнозу эксперта, бытовая техника может вырасти в цене на 13–15%, электроинструменты — на 11%, а электроника — на 9%. Объясняется подорожание устройств новым запретом на экспорт всех видов лома и отходов с содержанием драгоценных металлов.

Дело в том, что из-за этого ограничения бизнес не сможет утилизировать свою продукцию по программе расширенной ответственности производителя. Это, в свою очередь, приведет к тому, что он будет вынужден тратиться на экологический сбор.

Причем отмечается, что начиная с этого года стоимость бытовой техники и электроники уже выросла на 10-15%.