Насколько подорожают интернет и телевидение в России в 2022 году

Наука и технологии
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Насколько подорожают интернет и телевидение в России в 2022 годуНа 10%, а возможно и более
Уже в следующем году россияне могут столкнуться с повышением цен на домашний интернет, телевидение и другие услуги проводной связи. О таком прогнозе сообщило агентство TelecomDaily, ссылаясь на топ-менеджеров операторов.
Так, согласно данным источника, стоимость услуг домашнего интернета и платного телевидения может вырасти на 10%. Произойти это может из-за нескольких факторов, в числе которых инфляция, рост цены на сетевое оборудование, что усугубляется и ограничением поставок последних ввиду глобального дефицита электронных компонентов.
Помимо прочего операторы вынуждены исполнять требования “закона Яровой”, согласно которому необходимо хранить интернет-трафик пользователей и обеспечить им бесплатный доступ к социально значимым веб-ресурсам.
Источники выяснили, что на данный момент большинство опрошенных менеджеров готовы увеличить цены на услуги. Более того, 48% предположили, что рост может быть на 10% и выше.
Источник: Известия