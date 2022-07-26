Насколько польские танки РТ-91 для Украины лучше российских Т-72

По словам специалиста, РТ-91 — модернизированные советские Т-72 «Урал», которые Польша собирала по лицензии. Ключевое отличие от советских машин — натовские прицельные системы и радиосвязь.

Эксперт также рассказал, что РТ-91 имеют динамическую защиту ERAWA и систему Obra-4, предупреждающую об облучении танка лазером. Польские прототипы впервые были представлены в 1993 году, двигатель, установленный на этих танках, мощностью 850 л/с.

«PT-91 — лицензионная сборка нашего Т-72Б, примерно на этом уровне. Единственное — поляки модернизировали прицелы и радиосвязь — установили натовские. По защищённости он соответствует Т-72 конца 80-х годов. Киев может повысить стойкость танков, если навесит динамическую защиту с украинских предприятий, у ВСУ она есть, думаю, они всё-таки пойдут на усиление защиты. Как любой танк, PT-91 можно уничтожить, но где-то он проявит себя. Танк — не такая легкая цель», — сообщил Суконкин.