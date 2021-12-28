Насколько реальна возможность отключения России от международной банковской системы

Данная система позволяет финансовым учреждениям во всём мире отправлять и получать информацию о финансовых операциях в безопасной, стандартизированной и надёжной форме. А отключение РФ от этой системы может вызвать определенные затруднения при переводах денег в другие страны и не только.

Биричевский напомнил, что SWIFT — это международная частная компания со штаб-квартирой в Бельгии, и ему совершенно непонятно, каким образом “американцы собираются реализовывать свои угрозы”.

Он заверил, что отключение России от этой системы маловероятно, потому что разговоры подобного рода периодически то появляются, то затихают.

Все началось 16 декабря, когда депутаты Европейского парламента заявили, что, в случае российской агрессии в адрес Украины, они будут вынуждены ввести пакет санкций, среди которых также фигурирует отключение РФ от платежной системы SWIFT.