Насколько реально заразиться гриппом и COVID-19 одновременно

Не так давно правительство Израиля впервые зарегистрировало случай этой двойной инфекции у одного и того же человека. Это заболевание стало известно как флюрона - сочетание слов "flu" (грипп) и "коронавирус".

Ученые считают, что флюрона будет и дальше распространяться, поскольку оба вируса циркулируют одновременно и являются высокотрансмиссивными. Поэтому, они предупреждают, что необходимо проводить профилактику повсеместным тестированием и вакцинацией.