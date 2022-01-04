Насколько реально заразиться гриппом и COVID-19 одновременно

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Насколько реально заразиться гриппом и COVID-19 одновременноИ насколько часто это происходит
По крайней мере, в трех бразильских штатах - Рио-де-Жанейро, Сеара и Сан-Паулу сообщается о положительных анализах как на Covid, так и на Грипп у некоторых пациентов, этот феномен прозвали “Флюроной”. Эксперты говорят, что стоит ожидать увеличения случаев двойной инфекции в будущем.
Не так давно правительство Израиля впервые зарегистрировало случай этой двойной инфекции у одного и того же человека. Это заболевание стало известно как флюрона - сочетание слов "flu" (грипп) и "коронавирус".
Ученые считают, что флюрона будет и дальше распространяться, поскольку оба вируса циркулируют одновременно и являются высокотрансмиссивными. Поэтому, они предупреждают, что необходимо проводить профилактику повсеместным тестированием и вакцинацией.
У тех, кто был привит против Ковида и Гриппа, болезнь обычно развиваются в положительном ключе. Однако у тех, кто не был вакцинирован, болезнь может развиваться с большей тяжестью.
Роберто Медроньо
Инфекционист
Источник: G1