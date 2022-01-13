Насколько тяжёлой будет новая волна COVID-19 в России — отвечает иммунолог

По словам специалиста, при повсеместном распространении омикрон-штамма, новая волна COVID-19 будет тяжелее дельты.

Думаю, что волна для России будет не менее тяжёлая, чем дельта, а, скорее всего, даже более тяжёлая. По заболеваемости точно, по госпитализации — с высокой долей вероятности, и, возможно, более тяжёлой по смертности. Николай Крючков

Эксперт отметил, что в ближайшие две недели увеличится число исследований. По итогу выяснится, что большая часть жителей Москвы и Санкт-Петербурга инфицированы омикрон-штаммом.

После этого схожая ситуация распространится и по прочим городам-миллионникам страны, считает Крючков.