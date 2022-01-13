Насколько тяжёлой будет новая волна COVID-19 в России — отвечает иммунолог

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Насколько тяжёлой будет новая волна COVID-19 в России — отвечает иммунологНапример, в сравнении с дельта-мутацией
В сети появились свежие прогнозы относительно того, как будет протекать новая волна коронавируса в России. Своими предположениями поделился врач-иммунолог Николай Крючков.
По словам специалиста, при повсеместном распространении омикрон-штамма, новая волна COVID-19 будет тяжелее дельты.
Думаю, что волна для России будет не менее тяжёлая, чем дельта, а, скорее всего, даже более тяжёлая. По заболеваемости точно, по госпитализации — с высокой долей вероятности, и, возможно, более тяжёлой по смертности. Николай Крючков
Эксперт отметил, что в ближайшие две недели увеличится число исследований. По итогу выяснится, что большая часть жителей Москвы и Санкт-Петербурга инфицированы омикрон-штаммом.
После этого схожая ситуация распространится и по прочим городам-миллионникам страны, считает Крючков.
Источник: Радио Sputnik