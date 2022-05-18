Насколько упадёт популярность iPhone из-за санкций против России

По его мнению, это произойдёт в силу снижения удобства сервисов: невозможности провести оплату, скачивания приложений и т.д. Начнёт расти популярность системы Android в силу более открытой архитектуры. К тому же Шадаев выразил мнение, что российский аналог магазинов приложений «за значительно более короткий срок придёт к такому же уровню, как и более зрелые аналоги».

«У Минцифры готов прогноз: доля устройств, смартфонов, айфонов сократится в два раза до конца 2024 года на российском рынке. Понятно, что это вопрос удобства сервисов, это оплата, возможность скачать приложения и так далее. В силу более закрытой архитектуры (iOS) понятно, что пользователи будут постепенно переходить на Android-платформу, если она сохранит признаки открытости», — заявил Шадаев.