Насколько увеличилась аудитория российского видеохостинга Rutube

16:35, 03 июня 2023
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Насколько увеличилась аудитория российского видеохостинга RutubeТеперь Rutube ещё и соцсеть
Генеральный продюсер российского видеохостинга Rutube Давид Кочаров в кулуарах ЦИПР-2023 рассказал, что с апреля 2022 года по апрель 2023 аудитория платформы выросла на 36%.
На 1 апреля 2023 года количество зарегистрированных пользователей Rutube составило 23 млн человек. Кроме того, Кочаров отметил, что теперь Rutube ещё и социальная сеть. Ресурс получил соответствующий документ от ФАС и Роскомнадзора.
Мы будем развиваться, как и планировали, просто у нас сейчас будут более высокие требования к модерации и к техническим продуктовым показателям.
Давид Кочаров
Генеральный продюсер российского видеохостинга Rutube