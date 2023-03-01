Насколько в России вырос спрос на «Виагру» после сообщений о прекращении поставок

20:46, 01 марта 2023
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Насколько в России вырос спрос на «Виагру» после сообщений о прекращении поставокСпрос вырос после новостей о прекращении продаж лекарства
Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), выступающий оператором системы маркировки «Честный знак», сообщил о резком скачке спроса на препарат для повышения потенции «Виагра».
Фото: Unsplash.com
Резкий рост спроса был зафиксирован с 15 по 17 февраля, после того как американский производитель этого препарата компания «Виатрис» прекратила поставки «Виагры» в Россию. Как отмечается, спрос на оригинальный препарат вырос в 2 раза.
Несмотря на заявления Минпромторга, что в России всё в порядке с препаратами на основе силденафила, действующего вещества в «Виагре», продажи российских препаратов на основе этого вещества выросли только на 5%.