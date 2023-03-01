Насколько в России вырос спрос на «Виагру» после сообщений о прекращении поставок

Резкий рост спроса был зафиксирован с 15 по 17 февраля, после того как американский производитель этого препарата компания «Виатрис» прекратила поставки «Виагры» в Россию. Как отмечается, спрос на оригинальный препарат вырос в 2 раза.

Несмотря на заявления Минпромторга, что в России всё в порядке с препаратами на основе силденафила, действующего вещества в «Виагре», продажи российских препаратов на основе этого вещества выросли только на 5%.