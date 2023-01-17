Насколько в России за неделю выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ

22:34, 17 января 2023
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Насколько в России за неделю выросла заболеваемость гриппом и ОРВИСообщил Роспотребнадзор
Роспотребнадзор сообщил, что в России заболеваемость гриппом выросла на 53%. Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ за неделю. Заболевших гриппом стало больше на 53%.
Фото: Severpost.ru
По информации, за вторую неделю января число пациентов с симптоматикой гриппа достигло 893 тысяч человек. Это в 1,5 раза больше, чем до праздников.
Специалисты видят причину в активности россиян после праздников и большим количеством обращений к врачам после длинных выходных.
Самым распространённым штаммом гриппа является А(H1N1)2009, или свиной грипп.