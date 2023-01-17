Насколько в России за неделю выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ

По информации, за вторую неделю января число пациентов с симптоматикой гриппа достигло 893 тысяч человек. Это в 1,5 раза больше, чем до праздников.

Специалисты видят причину в активности россиян после праздников и большим количеством обращений к врачам после длинных выходных.

Самым распространённым штаммом гриппа является А(H1N1)2009, или свиной грипп.