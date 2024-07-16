Настольные игры улучшают психическое здоровье, показало исследование

Dungeons and Dragons — это фэнтезийная настольная ролевая игра, ставшая глобальным явлением. Игра D&D является социальной активностью, требующей частых встреч группы игроков на протяжении месяцев или лет, а также креативности и сотрудничества.

В ходе исследования было выявлено несколько ключевых аспектов, способствующих положительному влиянию игры на психическое здоровье: уход в мир фантазий, самопознание, творческое самовыражение, социальная поддержка и установленная рутина.

Исследование подчеркивает потенциал использования ролевых игр в терапевтических целях, так как игроки чувствуют себя комфортно, исследуя проблемы и развивая навыки в условиях, отделенных от реального мира.