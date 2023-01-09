«Настоящий кошмар для Запада»: в Германии назвали российское оружие, вселяющее ужас

По словам специалиста, они могут управляться даже после запуска на скорости 1235 км/ч, что делает их практически неуязвимыми для зенитных систем. Это, в свою очередь, делает их настоящим кошмаром для иностранных военных стратегов.

При этом Вендт отдельно отметил, что эксперты в Германии опасаются возникновения новой гонки вооружений, поскольку Китай и США также разрабатывают подобные системы.

Напомним, что ранее, 4 января, президент России Владимир Путин заявил о способности системы «Циркон» сохранить безопасность страны. Также он уточнил, что орудие до сих пор не имеет аналогов ни в одной стране мира.