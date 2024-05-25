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Наука и технологии
Опубликовано 25 мая 2024, 23:14
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Наталья Касперская назвала риски, связанные с легализацией «белых» хакеров

По мнению эксперта это может ухудшить обстановку с киберпреступность в стране
Эксперт рассказала, как легализация «белых» хакеров отразится на киберпреступности в России
Наталья Касперская назвала риски, связанные с легализацией «белых» хакеров
© ThisisEngineering

Потенциальное принятие закона о легализации «белых» хакеров может дать злоумышленникам больше возможностей для взломов, считает президент ГК InfoWatch Наталья Касперская. Она выразила свои опасения, что такая легализация может создать дополнительные риски.

Согласно законопроекту, внесённому в Госдуму в декабре, «белые» хакеры обязаны сообщать о выявленных уязвимостях правообладателю в течение пяти рабочих дней с момента обнаружения. Исключение составляют случаи, когда установить местонахождение или контактные данные правообладателя не удалось. Документ также позволяет анализировать уязвимости программ без разрешения правообладателей, включая инфраструктурные и заимствованные компоненты.

Принятие этого закона позволит проводить анализ уязвимостей в любой форме, что, по мнению Касперской, может привести к увеличению рисков для безопасности. Она подчёркивает, что необходимо тщательно продумать механизм контроля и ответственности, чтобы предотвратить возможные негативные последствия.