Наталья Касперская объяснила риск отказа от бумажных документов на примере Кореи

В начале октября пожар в дата-центре Национальной службы информационных ресурсов (NIRS) в Тэджоне вывел из строя облачную систему G-Drive, которую использовали 750 000 государственных служащих. Этот инцидент подчеркнул важность наличия резервных копий и распределённого хранения данных, а также показал, что отсутствие бумажных копий может привести к серьёзным последствиям.

Касперская отметила, что в крупных системах хранения часто игнорируются принципы распределённого хранения, что увеличивает уязвимость инфраструктуры. Она также предостерегла от создания слишком сложной инфраструктуры, требующей высококвалифицированных специалистов, и предложила использовать несколько небольших специализированных систем, которые будут более гибкими и безопасными.

Каспийская подчеркнула, что, кроме цифровых документов, необходимо иметь бумажные дубликаты, и случай в Южной Корее — наглядный пример. Эксперт отметила, что в июне высказывалась о рисках полного отказа от бумажных документов.

«Меня теперь считают чуть ли не врагом страны. И тут – пример из реальной жизни, показывающий, как это бывает», – отметила Наталья Касперская.