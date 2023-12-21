Нательная камера PhoneCam: ее должны «испугаться» злоумышленники

Активируемая простым нажатием кнопки, PhoneCam переходит в режим ожидания, загорается белое светодиодное кольцо, тонко сигнализируя о своем присутствии. При возникновении потенциальной угрозы повторное нажатие кнопки окрашивает кольцо в красный цвет, в результате чего PhoneCam начинает передавать видеозапись на защищенный облачный сервер. Эти записанные доказательства становятся инструментом для правоохранительных органов или судебных разбирательств.

PhoneCam также автоматически оповещает выбранного контактного лица о чрезвычайной ситуации через специальное приложение, обеспечивая аудио- и видеозапись в реальном времени, отслеживание местоположения и двустороннюю связь.

Предзаказать PhoneCam можно уже сейчас за 69 долларов (за крепление на куртку придется доплатить 39 долларов). Есть и подписка с «премиальными услугами» по цене 3,99 доллара в месяц.