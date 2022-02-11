НАТО может разместить свои войска в Румынии в районе Чёрного моря

По словам Столтенберга, у НАТО есть боевые группы в Польше и странах Балтии, поэтому сейчас изучается возможность размещения войск в районе Чёрного моря.

«Мы сейчас изучаем возможность долгосрочного присутствия на юго-востоке альянса. Сейчас у нас есть боевые группы в странах Балтии и Польше. Мы изучаем возможность размещения аналогичных групп в районе Чёрного моря в Румынии», — подчеркнул Столтенберг.