НАТО начала готовиться к ядерной войне

Наука и технологии
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НАТО начала готовиться к ядерной войнеУчастие в подготовке принимают более десяти стран ЕС
В сети появилась информация о свежих учениях, которые начал проводить североатлантический альянс (НАТО). Речь идёт о подготовке на случай ядерного конфликта.
Сообщается, что участники военного блока, помимо всего прочего, могут отрабатывать применение американских термоядерных бомб B61. Как пишет РГ, началось всё ещё 18 октября в рамках ежегодных учений Steadfast Noon.
На данный момент в них принимают участие сразу 14 стран Европы. В том числе и Германия. Если верить имеющейся информации, на учениях задействованы десятки самолётов, в числе которых были замечены истребители-бомбардировщики. Они, в свою очередь, способны нести ядерное оружие.
По мнению ряда специалистов, в случае чрезвычайной ситуации, НАТО может прибегнуть к использованию американских боеголовок. Часть из них как раз на этот случай разместили на территории Европы.