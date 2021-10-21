НАТО начала готовиться к ядерной войне

На данный момент в них принимают участие сразу 14 стран Европы. В том числе и Германия. Если верить имеющейся информации, на учениях задействованы десятки самолётов, в числе которых были замечены истребители-бомбардировщики. Они, в свою очередь, способны нести ядерное оружие.

По мнению ряда специалистов, в случае чрезвычайной ситуации, НАТО может прибегнуть к использованию американских боеголовок. Часть из них как раз на этот случай разместили на территории Европы.