Наука и технологии
Сегодня 10:51
НАТО обвинила Китай в кибератаках, схожих с российскими
Заявив, что страна пытается подорвать безопасность организации
Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что НАТО на данный момент подвержена кибератакам Китая, который всеми силами пытается ослабить защищенность организации.
”НАТО противостоит попыткам Китая подорвать ее безопасность, безопасность ее коммуникаций”, - сообщил Помпео в пресс-службе американского внешнеполитического ведомства. Помпео также отмечает, что кибератаки происходят вне географических рамок, именно поэтому Организация Североатлантического договора находится в поисках способов решения проблемы с киберугрозами, основанных на манипуляциях других стран.
Напомним, что ранее аналогичные обвинения Майк Помпео высказывал и в отношении России. Так, в апреле текущего года госсекретарь Соединенных Штатов заявил союзникам североатлантического альянса о необходимости в борьбе с “агрессией России”, а также в противодействии “стратегической конкуренции Китая”.