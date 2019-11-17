НАТО обвинила Китай в кибератаках, схожих с российскими

”НАТО противостоит попыткам Китая подорвать ее безопасность, безопасность ее коммуникаций”, - сообщил Помпео в пресс-службе американского внешнеполитического ведомства. Помпео также отмечает, что кибератаки происходят вне географических рамок, именно поэтому Организация Североатлантического договора находится в поисках способов решения проблемы с киберугрозами, основанных на манипуляциях других стран.

Напомним, что ранее аналогичные обвинения Майк Помпео высказывал и в отношении России. Так, в апреле текущего года госсекретарь Соединенных Штатов заявил союзникам североатлантического альянса о необходимости в борьбе с “агрессией России”, а также в противодействии “стратегической конкуренции Китая”.