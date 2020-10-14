НАТО обвинила Россию в хакерской атаке на норвежский парламент

Хакерская атака на парламент Норвегии является серьезным происшествием, мы доверяем оценкам норвежских властей о том, что за этой атакой стоит Россия <...> НАТО обеспокоена, поскольку это (*атака - прим. редакции*) укладывается в образец, который мы уже видели в других странах. Такие атаки неприемлемы и подрывают доверие.

Йенс Столтенберг Генеральный секретарь НАТО