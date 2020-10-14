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НАТО обвинила Россию в хакерской атаке на норвежский парламент
Но железные доказательства все еще не были предъявлены
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил с заявлением в эфире норвежского телеканала “ТВ2”, в котором обвинил Россию в хакерской атаке на парламент Норвегии в августе 2020 года.
Глава организации сделал отдельный акцент на том, что он и его коллеги доверяют выводам властей Норвегии о причастности России к произошедшему, пишет ТАСС. При этом также отметил, что хакерская атака на какой-либо государственный орган — весьма серьезное происшествие, которое заметно подрывает доверие.
Хакерская атака на парламент Норвегии является серьезным происшествием, мы доверяем оценкам норвежских властей о том, что за этой атакой стоит Россия <...> НАТО обеспокоена, поскольку это (*атака - прим. редакции*) укладывается в образец, который мы уже видели в других странах. Такие атаки неприемлемы и подрывают доверие.
Напомним, что 1 сентября 2020 года парламент Норвегии сообщил о нападении хакеров, произошедшем еще 24 августа. В рамках инцидента неизвестные завладели электронной почтой и остальными личными данными сотрудников законодательного органа.