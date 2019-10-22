НАТО обвинило Россию в нарушении договора о размещении ракет

”Что именно предлагает сделать Москва, если она настаивает на том, что 9М729 не нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности? Она хочет, чтобы мы ввели односторонний мораторий? Ведь Россия уже разместила на своей территории эти ракеты, в том числе на европейской части. С нашей точки это лишено смысла. Не вижу в этом смысла”, — говорится в официальном заявлении Геттемюллер.

Напомним, что в данном случае идет речь о том случае, когда США и НАТО выступили с прямыми обвинениями в сторону России, приписав ей нарушение положений Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Прозвучали подобные обвинения в связи с тем, что российская сторона разместила на своей территории ракету 9М729 комплекса "Искандер-М", способную, по мнению США, летать на дальность свыше 500 км.