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НАТО обвинило Россию в нарушении договора о размещении ракет

Москва пока молчит по этому поводу
Заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер раскритиковала российское предложение о введении моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности. По ее словам, очень странно, что Москва предлагает подобное, после того как сама нарушила другие договоренности.

”Что именно предлагает сделать Москва, если она настаивает на том, что 9М729 не нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности? Она хочет, чтобы мы ввели односторонний мораторий? Ведь Россия уже разместила на своей территории эти ракеты, в том числе на европейской части. С нашей точки это лишено смысла. Не вижу в этом смысла”, — говорится в официальном заявлении Геттемюллер.

Напомним, что в данном случае идет речь о том случае, когда США и НАТО выступили с прямыми обвинениями в сторону России, приписав ей нарушение положений Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Прозвучали подобные обвинения в связи с тем, что российская сторона разместила на своей территории ракету 9М729 комплекса "Искандер-М", способную, по мнению США, летать на дальность свыше 500 км.

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