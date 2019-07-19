НАТО пригрозило врагам тысячами гиперзвуковых ракет

”А теперь представьте, как все эти самолеты выпускают тысячи гиперзвуковых ракет!”, — сказал Рошель на мероприятии Air & Space Power в Лондоне. По его словам, на данный момент военные Королевских ВВС заняты изучением новых технологий, в первую очередь гиперзвуковых. Связано это с тем, что именно эти технологии помогут защитить в будущем Великобританию от воздушных и наземных угроз. В том числе речь идет и о разработке гиперзвуковых двигателей, а также создании в ближайшие четыре года гиперзвуковых ракет класса “воздух-воздух”, которые можно будет запускать как с существующих, так и разработанных в будущем самолетов.