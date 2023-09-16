НАТО признало «неуверенность» в безопасности даже при больших расходах на вооружения

В связи с этим Бауэр выразил неуверенность в безопасности даже на фоне увлечения оборонных бюджетов.

«Это означает, что мы не можем быть уверены в том, что увеличившиеся расходы на оборону на самом деле приводят к большей безопасности», — подчеркнул адмирал.