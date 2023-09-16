НАТО признало «неуверенность» в безопасности даже при больших расходах на вооружения

22:06, 16 сентября 2023
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НАТО признало «неуверенность» в безопасности даже при больших расходах на вооруженияВ том числе из-за быстрого раста цен на технику и боеприпасы
Председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр в ходе ежегодной конференции начальников генштабов стран альянса в Осло заявил о стремительном росте цен на военную технику и боеприпасы. Цены растут и на все виды вооружений.
В связи с этим Бауэр выразил неуверенность в безопасности даже на фоне увлечения оборонных бюджетов.
«Это означает, что мы не можем быть уверены в том, что увеличившиеся расходы на оборону на самом деле приводят к большей безопасности», — подчеркнул адмирал.