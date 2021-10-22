НАТО рассказала о планах внедрения искусственного интеллекта в военных целях

На недавней пресс-конференции перед началом саммита глав Минобороны стран-участниц НАТО, генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил о создании и принятии первой стратегии по внедрению искусственного интеллекта для использования его в военных целях. Для этого создадут фонд, который будет заниматься развитием технологий двойного назначения «в ключевых областях безопасности союзников». В реализацию этого проекта фонд вложит $1 млрд.

По словам генсека НАТО, альянсу необходимо сохранять свои преимущества в силу развития ведущими мировыми странами не только «стандартных» вооружений, но и цифровых. «Будущие конфликты будут вестись не только с помощью пуль и бомб, но и с помощью байтов и больших данных. Мы видим, как авторитарные режимы стараются стремительно развивать новые технологии, от искусственного интеллекта до автономных систем», — заявил Столтенберг.