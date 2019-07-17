НАТО «случайно» рассекретило расположение ядерного оружия США

Один из членов Комитета по обороне и безопасности Парламентской ассамблеи НАТО в апреле опубликовал доклад под названием «Новая эра ядерного сдерживания? Модернизация, контроль вооружений и ядерные силы союзников». Всё бы ничего, но в этом докладе раскрывались места хранения американского ядерного оружия. Об инциденте этом рассказало издание The Washington Post.

Вскоре публикации доклада его довольно быстро удалили и затем вернули в уже в отредактированной версии — без упоминаний расположения ядерного оружия США. Тем не менее, как это часто бывает, информация успела разлететься. Отсканированный документ опубликовало бельгийское издание De Morgen.