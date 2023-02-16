«НАТО стоит забеспокоиться»: в США призвали не недооценивать российский ракетоносец Ту-160М

Всё дело в том, что заводские испытания новинки были завершены ещё в декабре 2022 года. При этом боевой самолёт оснащён новым бортовым радиоэлектронным оборудованием, двигателями НК-32-02 и другими системами, которые сделают его ключевым компонентом российской ядерной триады.

В Соединённых Штатах отметили, что Ту-160М способен нести крылатые ракеты с ядерными головками, способными уничтожать цели в удалённых географических районах и в глубоком тылу континентальных театров военных действий.

Это, считают в 19FortyFive, должно заставить НАТО забеспокоиться.

Журналисты также обратили внимание на то, что данная отечественная модель является самым тяжёлым бомбардировщиком в мире, который при этом не имеет никакого оборонительного вооружения и полагается исключительно на свою скорость для уклонения от истребителей противника.