Наука и технологии
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НАТО вооружится машинами с искусственным интеллектом
Правда, случиться это должно в ближайшие 15 лет
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс планирует в ближайшие 15 лет заменить собственные самолеты дальнего радиолокационного обнаружения. При этом для выполнения этих задач будут использоваться различные передовые технологии, в число которых войдет и искусственный интеллект.
”Флот самолетов НАТО AWACS был нашими глазами в небе, поддерживая воздушные операции в течение десятилетий: от патрулирования американского неба после 11 сентября до наших операций в Афганистане и в рамках глобальной коалиции против ИГ (запрещенная в России террористическая организация)”, — рассказал Столтенберг в рамках промышленного форума, проходившего в Вашингтоне.
Напомним, что нынешняя союзническая программа, созданная для наблюдения за воздушным пространством при помощи систем AWACS находится на вооружении у коалиции уже более 27 лет — с 1982 года.