НАТО вооружится машинами с искусственным интеллектом

”Флот самолетов НАТО AWACS был нашими глазами в небе, поддерживая воздушные операции в течение десятилетий: от патрулирования американского неба после 11 сентября до наших операций в Афганистане и в рамках глобальной коалиции против ИГ (запрещенная в России террористическая организация)”, — рассказал Столтенберг в рамках промышленного форума, проходившего в Вашингтоне.

Напомним, что нынешняя союзническая программа, созданная для наблюдения за воздушным пространством при помощи систем AWACS находится на вооружении у коалиции уже более 27 лет — с 1982 года.